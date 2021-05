Roger Machado no treino do Fluminense Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 13:39

Rio - O treinador Roger Machado relacionou força máxima para a final do Carioca entre Fluminense e Flamengo neste sábado, às 21h05, no Maracanã. É a primeira fez que o comandante irá contar com todos os titulares à disposição, desde que o Tricolor iniciou a disputa da Libertadores no mês passado.

Resta saber se o técnico irá escalar realmente forma máxima ou irá mesclar a equipe com alguns reservas. Na partida contra a Portuguesa, Roger Machaco colocou uma equipe mista e titulares como Fred, Nenê e Luiz Henrique não saíram do banco. A novidade fica por conta de Luccas Claro, que não foi relacionado na semana passada e desta vez estará presente.

Em situação mais cômoda na Libertadores, o Fluminense precisa somente de um empate na próxima terça-feira contra o Junior Barranquilla, no Maracanã, para se classificar para as oitavas de final da competição.