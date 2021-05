Nino Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - O clássico entre Flamengo e Fluminense teve clima quente no Maracanã. A partida válida pela final do Carioca terminou empatada por 1 a 1. Ao fim da partida, o zagueiro Nino falou sobre as reclamações dos jogadores das duas equipes no clássico.

"Clássico é isso. Sabíamos que seria um jogo disputado, que eles tentariam ganhar no grito, ganhar antes de o jogo começar. Mas viemos preparador para isso. Sabemos que, se acreditarmos até o final, temos toda chance de ser campeões. Não tenho dúvida. Eles não vão ganhar na briga. Temos que jogar concentrados por 90 minutos . E o segundo jogo será assim também", afirmou.



O resultado desde sábado deixou a final do Carioca sem nenhuma vantagem e totalmente igual para o segundo jogo que acontece no próximo sábado, dia 22 de maio.

As duas equipes tem compromissos no meio da semana. O Fluminense joga na terça-feira contra o Junior Barranquilla e o Flamengo encara a LDU no dia seguinte. Ambos os confrontos são válidos pela Libertadores e acontecem no Maracanã.