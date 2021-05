Marcelo Gallardo é o treinador do River Plate AFP

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 12:00 | Atualizado 17/05/2021 14:47

Rio - O River Plate está vivendo uma situação dramática na temporada. Com 15 jogadores diagnosticados com a Covid-19, a equipe argentina poderá depender de uma "ajudinha" da Conmebol para escalar um goleiro nas partidas contra o Santa Fe e o Fluminense, pela Libertadores.

Isso acontece porque os quatro goleiros inscritos pelo clube argentino no torneio estão entre os infectados pela doença. São eles: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux e Franco Petroli. Contra o Santa Fe, os arqueiros não terão condições de jogo e eles correm o risco de não poderem enfrentar o Fluminense.

De acordo com o regulamento da Conmebol, só é permitido a inscrição de um goleiro quando há lesão de um atleta da posição no meio da competição. Devido a pandemia, a entidade permitiu que cada equipe inscrevesse 50 jogadores para a disputa da Libertadores. No entanto, o River Plate acabou inscrevendo apenas 32 jogadores.



Nesta segunda, o River vai pedir autorização à Conmebol para cadastrar o goleiro de 21 anos, Alan Leonardo Díaz. Em sua estreia contra o Boca Juniors, no último domingo, ele teve uma grande atuação, defendendo um pênalti cobrado por Edwin Cardona. Caso a Conmebol negue o pedido, Marcelo Gallardo terá que colocar um jogador de linha para atuar na posição.