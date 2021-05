Torcida do Fluminense montou mosaico no Maracanã para a estreia na Libertadores Divulgação/Maracanã

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 16:13

Rio - O Fluminense mantém firme sua posição de ser contra a presença de público na final do Campeonato Carioca, no próximo sábado, contra o Flamengo, no Maracanã, e já estuda quais medidas tomará caso a Prefeitura libere a ida dos torcedores ao estádio. De acordo com o portal "Netflu", o clube estuda até mesmo a possibilidade de não ir a campo caso isso acontece. A possibilidade, no entanto, é remota.

Apesar de já estar analisando qual caminho seguir, o Fluminense tem a esperança de que a Prefeitura do Rio mantenha o bom senso e vete a presença de tricolores e flamenguistas. A intenção da diretoria não é entrar em conflito com a Ferj e o Flamengo, que já se disseram a favor da abertura dos portões, mas sim defender os interesses do clube.



A ideia de Flamengo e Ferj é liberar a presença de 18 mil torcedores na decisão. No jogo de ida, a Prefeitura negou o aval, mas a presença de inúmeros convidados na arquibancada gerou polêmica.