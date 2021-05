Fred com a nova camisa tricolor em arte divulgada pelo Fluminense para o jogo contra o Junior Barranquilla Divulgação/Fluminense

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 11:29

Apresentada na quinta-feira passada (13), a nova camisa tricolor estreará nesta terça-feira (18) contra o Junior Barranquilla, às 21h30 no Maracanã, pela Libertadores. A partida pela quinta rodada do Grupo D garantirá o Fluminense nas oitavas de final em caso de empate ou vitória sobre os colombianos.

Com a estreia oficial do novo uniforme, o Fluminense também disputará a final do Campeonato Carioca com a camisa que faz uma homenagem aos 115 anos da conquista do primeiro título do Campeonato Carioca, em 1906.



Publicidade

O novo uniforme tricolor, em parceria com a Umbro, possui listras mais finas, partindo do verde no centro, inspiradas na camisa histórica da primeira conquista.