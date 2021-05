Copa Libertadores da America - Fluminense x River Plate. Primeira rodada grupo D. Daniel Castelo Branco

Publicado 18/05/2021 14:50

Rio - O Fluminense emitiu uma nota na tarde desta terça-feira sobre a tentativa da Ferj e do Flamengo de levarem a final do Campeonato Carioca para Brasília. Após a entidade confirmar a desistência e a realização da partida no Maracanã, o Tricolor disse não ter sido consultado sobre uma possível mudança e que, caso ela tivesse se concretizado, não aceitaria.

"O Fluminense Football Club esclarece que não foi procurado e que, portanto, não teve ciência por nenhuma das partes envolvidas sobre a tentativa de mudança de local da partida. O Fluminense esclarece ainda que, mesmo que tivesse sido procurado para tal mudança, não a aceitaria, conforme já esclareceu a alguns jornalistas. A troca, sem justo motivo demonstraria infringência clara ao regulamento da competição previamente aprovado entre os clubes. Além disso, seria infringência das normas sanitárias de controle da pandemia. O clube segue focado no confronto de hoje pela Libertadores e honrando seus compromissos nas competições que disputa", diz o comunicado.



Desde o início, o Fluminense se mostrou contrário à presença de público nas finais. O Flamengo tentou liberar a entrada de torcedores no estádio na primeira partida, mas a Prefeitura do Rio vetou.