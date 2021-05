Cazares Lucas Mercon / Fluminense

Rio - Reforço do Fluminense para a atual temporada, Juan Cazares vem sendo presença constante nos jogos do Tricolor desde que chegou ao clube carioca. No entanto, o jogador, de 29 anos, vem sendo utilizado como opção no banco de reservas para Nenê. O atleta se disse feliz pelo bom começo no clube carioca e não faz qualquer pressão pela titularidade.

"Sempre é bom estar em campo. Cheguei há pouco tempo e estou aqui para ajudar como o treinador desejar, seja entrando durante as partidas ou começando como titular. Vou sempre dar o meu melhor. Estou aqui para isso, para trabalhar muito e ajudar o Fluminense a vencer", afirmou em entrevista ao site oficial do Fluminense.



A principal característica do jogador que vem conquistando os torcedores do Fluminense são seus passes que acabam virando assistências. Cazares reconheceu que essa é sua principal virtude como jogador.

"Minha característica de jogo é essa, de dar passes para os atacantes que estão ali na frente, para o nosso artilheiro Fred. Eu também gosto de fazer gols, mas fico feliz em poder das os passes e ajudar o time", disse.