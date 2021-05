Luccas Claro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 18:19 | Atualizado 18/05/2021 18:25

Rio - Na tarde desta terça-feira, o Fluminense, por intermédio do zagueiro Luccas Claro, lançou um novo pedido aos seus torcedores para que não façam aglomerações após rumores de recepção ao elenco no entorno do Maracanã, para o duelo diante do Junior Barranquilla, às 21h30. A ideia é evitar punições por parte da Conmebol.

Tricolor, reforçamos o pedido para que não façam aglomerações no entorno do Maracanã na partida desta terça. Além de seguirmos em momento complicado da pandemia de Covid-19, o clube pode ser punido por isso. Contribua. pic.twitter.com/cTkUehhbNr — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 18, 2021 "Torcedor tricolor, pedimos a compreensão de todos para que não façam aglomerações no Maracanã. O momento ainda está muito complicado. Então protejam-se e ajudem o nosso Fluzão a não sofrer punições", disse o zagueiro.

Publicidade

Líder do grupo D, o Fluminense depende apenas de um empate para confirmar sua classificação á fase de grupos da Libertadores.