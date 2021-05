Referência, Fred, com assistências e uma boa finalização, foi um dos melhores em campo, mas não evitou o tropeço do Tricolor Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 23:26 | Atualizado 18/05/2021 23:36

Rio - Na liderança do Grupo D, e até então invicto, o Fluminense recebeu a visita do Junior Barranquilla com a missão de carimbar antecipadamente o passaporte para as oitavas de final da Libertadores. A inesperada derrota por 2 a 1 para os colombianos foi fruto da falta de capricho quando teve chances claras de abrir o placar e da frouxa marcação na noite desta quarta-feira, no Maracanã. O tropeço, além de colocar Junior Barranquilla na briga, pode custar a ponta do grupo, pois o River Plate, com seis pontos, enfrenta nesta quarta-feira o Santa Fé, no Monumental de Nuñez. Com oito pontos, o Tricolor terá os argentinos como adversário na última rodada, dia 25, em Buenos Aires.

A estreia do uniforme tricolor não foi a única novidade no Fluminense. A confirmação de Cazares no lugar de Nenê foi uma surpresa. Em em sua primeira participação, o apoiador, com um ótimo lançamento, deixou Kayky, que cara a cara com o goleiro Viera desperdiçou uma chance claríssima de abrir o placar, aos dois minutos de bola rolando. A resposta dos colombianos foi dada no contra-ataque seguinte. Da entrada da área, Daniel Moreno assustou Marcos Felipe, quase traído pelo desvio da bola.

A facilidade e espaço que o Junior Barranquilla teve para atacar revelaria um crônico problema de marcação para o Tricolor ao longo do jogo. A história poderia ter sido diferente caso Luiz Henrique, cara a cara, não tivesse perdido outra boa oportunidade após genial passe de letra de Fred. Na sequência da jogada, Calegari obrigou Viera a fazer uma grande defesa e, no rebote, foi a vez de Fred desafinar e chutar para fora.

Aos 34, Valencia não perdoou. Após o bom cruzamento de Cetré, o atacante, de 36 anos, subiu entre Fred e Luccas Claro para abrir o placar. O Fluminense acusou o golpe. De tão perdido quase sofreu um gol do meio de campo. Adiantado, Marcos Felipe, por pouco, não foi surpreendido pelo goleiro Viera numa cobrança de falta da intermediária.

O papo no vestiário, durante o intervalo, não foi suficiente para corrigir os problemas na marcação. Aos quatro minutos, Cetré, livre de marcação, arriscou de fora da área e a bola ainda tocou no pé da trave esquerda de Marcos Felipe antes de entrar: 2 a 0. A paciência de Roger Machado durou dez minutos. O treinador realizou três mudanças, mas mudar as características da equipe. Nenê, Caio Paulista e Gabriel Teixeira entraram no lugar de Cazares, Luiz Henrique e Kayky. As mexidas não funcionaram. À vontade, o Barranquilla ditava o ritmo do jogo e chegou a ter o terceiro gol anulado, com Valencia em posição irregular.

Aos 25, Abel Hernández entrou no lugar de Fred e, com apenas quatro minutos em campo, diminuiu o prejuízo depois da primeira boa jogada de Gabriel Teixeira e Nenê: 2 a 1. Não foi suficiente. O preço pela apática e displicente atuação foi o fim da invencibilidade de 12 jogos na temporada.

FLUMINENSE X JUNIOR BARRANQUILLA



Local: Maracanã

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Gols: 1º tempo - Valencia (34 minutos). 2º tempo - Cetré (4 minutos) e Abel Hernández

Cartões amarelos: Calegari e Yago Felipe; Vásquez, Rosero, Valencia e Sambueza

Cartões vermelhos:

Público: Jogo com os portões fechados



Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio Danilo Barcelos; Martinelli (Bobadilla), Yago e Cazares (Nenê), Kayky (Caio Paulista), Luiz Henrique (Gabriel Teixeira) e Fred (Abel Hernández). Técnico: Roger Machado



Junior Barranquilla: Viera, Viáfara, Rosero, Ditta e Fuentes; Vásquez, Didier Moreno, Pajoy (Sambueza), Cetré (Piedrahita), Daniel Moreno (Velasco); Valencia. Técnico: Luis Perea