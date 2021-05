Hudson sofreu grave lesão no joelho direito no jogo de ida da semifinal do Carioca, contra a Portuguesa Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 11:27

Na noite de quarta-feira (19) o Fluminense comunicou que Hudson foi operado com sucesso para reparar o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Entretanto, a recuperação nesses casos costuma levar ao menos seis meses. Ou seja, o volante de 33 anos pode não jogar mais na temporada e, consequentemente, pelo Fluminense.

Hudson está emprestado pelo São Paulo até dezembro, quando também termina o contrato com o clube paulista. Resta saber se a diretoria tricolor irá renovar com o volante para 2022 ou não. Em outros casos de jogadores lesionados, o Fluminense chegou a estender o vínculo.



Sem muito espaço com Roger Machado e criticado pelos torcedores, Hudson sofreu a grave lesão no joelho direito no confronto de ida pela semifinal do Campeonato Carioca, contra a Portuguesa no Luso-Brasileiro. Naquele 2 de maio, o Fluminense jogou com reservas.



Desde então, o volante fez tratamento pré-cirúrgico no CT Carlos Castilho até ser operado nesta quarta pelo chefe do departamento médico do Fluminense, Douglas Santos. Hudson receberá alta nos próximos dias e ficará em repouso até iniciar a recuperação.