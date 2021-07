Marta fez dois gols na vitória brasileira - AFP

Publicado 21/07/2021 08:30

Japão - Principal nome da história do futebol feminino brasileiro, Marta fez dois gols e comandou a goleada sobre a China na estreia dos Jogos Olímpicos de Tóquio. No entanto, ela abriu mão de cobrar uma penalidade e com isso não fez o chamado "hat-trick" na partida da madrugada desta quarta-feira. Após o término do jogo, ela explicou o motivo de ter cedido a vez para Andressa Alves.

"A Andressa bate muito bem, senti que ela queria muito, e por toda essa situação achei legal que ela cobrasse. É bom que agora a gente pode contar com elas todas. Aqui não tem vaidade, aqui tem uma equipe que vai trabalhar do começo ao fim juntas. Fiquei feliz que ela fez o gol", afirmou.

Além disso, Marta explicou o motivo de ter feito um gesto de "T" ao comemorar o seu segundo gol na vitória sobre as chinesas. "A comemoração foi para a Toni (a zagueira Toni Deon, sua noiva). Tentei fazerantes, mas no primeiro gol todo mundo me abraçou. Foi bom que fiz minha homenagem a ela depois", disse.



Em busca do ouro olímpico inédito, o Brasil continua sua jornada em Tóquio no próximo sábado, às 8 horas (no horário de Brasília), quando enfrenta a Holanda. Depois, na terça, fecha a primeira fase contra a Zâmbia.