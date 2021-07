Richarlison - Lucas Figueiredo/CBF

Rio - O ex-jogador Walter Casagrande, conhecido crítico do governo e de jogadores que o apoiam Jair Bolsonaro, fez um texto em apoio a Richarlison e Paulinho, atacantes da Seleção Olímpica que garantiram a vitória na estreia dos Jogos Olímpicos de Tóquio, nesta quinta-feira. Os dois atletas costumam se posicionar em assuntos considerados tabus para a atual geração de jogadores.

"Sempre cobrei posições dos jogadores de futebol. De repente, surgem dois atletas com menos de 23 anos que podem mudar esse cenário: Richarlison e Paulinho", inicia Casão, em seu blog no 'ge.globo'.



"Eles saíram da zona de conforto e estão mostrando que pensam no que acontece na sociedade brasileira e passam boas mensagens para a nova geração de torcedores", continuou.



Richarlison é reconhecido por sempre mostrar suas origens humildes no interior do Espirito Santos e é considerado um espelho para sua comunidade, apoiando os jovens e financiando seus sonhos estudantis. Além disso, no auge da pandemia, Richarlison comprou cilindros de oxigênio e enviou para Manaus. O camisa 10 olímpico também não foge de assuntos políticos e costuma se posicionar contra a favor de assuntos tabus nas redes sociais.



Paulinho deixou claro nesta semana que não pretende ocultar sua religiosidade e fala com orgulho do Candomblé, que considera como um estilo de vida e desejou que 'Exu abençoasse o Brasil'. Ele se posicionou contra o preconceito religioso e, após o gol na estreia olímpica, homenageou Oxóssi. Além disso, ele fez criticas ao governo de Jair Bolsonaro pela gestão na pandemia e afirmou que 'confia na ciência'.



"Isso é lindo! Os jogadores que saem da mesmice e mostram quem têm interesses por outras coisas. Talvez esteja surgindo uma geração mais inteligente e que se comporta primeiro como cidadão e depois como jogador de futebol. As religiões africanas são lindas, e os orixás maravilhosos! Viva os Orixás!", finalizou Casão.