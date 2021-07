Prova do triatlon masculina foi vencida pelo norueguês Kristian Blummenfelt - AFP

Publicado 25/07/2021 21:17 | Atualizado 25/07/2021 21:20

Rio - O brasileiro Manoel Messias terminou a prova masculina do triatlo das olimpíadas em 28 lugar, na noite deste domingo. A colocação é a melhor desde os jogos olímpicos de Pequim, em 2008. A primeira colocação ficou com o norueguês Kristian Blummenfelt, seguido pelo britânico Alex Yee e pelo triatleta neozelandês Hayden Wilde.

A prova do triatlo começou às 18h30, com a brasileiro atrás nos 1,5 km de natação. Na transição para o ciclismos, ele figurava apenas na 49ª colocação. Durante os 40 km do percurso, com 8 voltas de 5km cada, o brasileiro conseguiu ganhar 10 posições, terminando a etapa em 39º.

O melhor trecho do brasileiro, contudo foi o da corrida, onde o brasileiro conseguiu imprimir maior ritmo e ganhou 11 colocações e encerrou sua participação na modalidade em 28º. Essa é a melhor posição na prova desde Pequim 2008, quando Juraci Moreira chegou na 26ª colocação no ranking.

A prova começou às 18h30 de Brasília, 06h30 do Japão, e terminou às 20h15. Todo o circuito foi feito no entorno do Parque Marinho de Odaiba, em Minato City, em Tóquio.

Vitória impressionante

O norueguês Kristian Blummenfelt parecia não acreditar na própria vitória ao terminar a prova, com 1h45 de duração. O atleta só se aproximou do pelotão da frente durante as três últimas voltas do circuito de corrida e, já na penúltima volta, entregou todo seu fôlego para conseguir se desvencilhar dos outros dois competidores que formavam o bloco do pódio.

O trio se desgarrou de um pelotão faltando quatro voltas e permaneceram juntos até metade da penúltima volta, quando o norueguês tomou a frente. O britânico Alex Yee ficou na liderança durante boa parte da prova de corrida e era o mais cotado para o ouro, mas acabou cansando já perto do fim e levou apenas a prata.

