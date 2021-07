Reserva nos Jogos Olímpicos do Rio, Fabiana da Silva fez a sua estreia em Tóquio - AFP

Tóquio - Fabiana da Silva se despediu das Olimpíadas de Tóquio com a derrota para a americana Beiwen Zhang por 2 sets a 0, parciais de 21/9 e 21/10. Após a derrota para a ucraniana Mariya Ulitina, por 2 sets a 0, na estreia do torneio de simples de badminton, a niteroiense Fabiana da Silva voltou à quadra do Musashino Forest Sport Plaza, nesta terça-feira, mas conseguiu a esperada reação.

Com três participações em Jogos Pan-Americanos, Fabiana foi medalhista de bronze no Pan de Lima, em 2019, mas foi reserva na seleção brasileira feminina de badminton nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Apesar da bagagem, na estreia na Tóquio-2020, ela admitiu que a ansiedade foi um duro adversário em sua primeira Olimpíada.

Atualmente, Fabiana da Silva é a número 69 no ranking da Federação Mundial de Badminton (BWF). Após iniciar a carreira esportiva na vela, ela foi arrebatada pelo badminton quando foi apresentada à modalidade em um projeto social em Niterói.