Arthur Zanetti ficou sem a medalha na Tóquio-2020Divulgação/Wander Roberto/COB

Publicado 02/08/2021 10:30

Arthur Zanetti não conseguiu conquistar sua terceira medalha em Olimpíadas. Na final do aparelho que é sua especialidade, as argolas, disputada na manhã desta segunda-feira, em Tóquio, o brasileiro acabou falhando em sua apresentação e amargou a última posição na disputa. A China ficou com ouro e prata, com Liu Yang e Hao You, respectivamente. Eleftherios Petrounias, da Grécia, levou o bronze.



Zanetti resolveu fazer jus ao tradicional ditado "quem não arrisca, não petisca". Após ver o nível de seus oponentes na fase classificatória, somado ao azar de ter sido sorteado para iniciar a disputa, o brasileiro sabia que precisaria ir para o tudo ou nada se quisesse buscar uma medalha, e assim fez. O ginasta apresentou uma série muito bem executada e resolveu arriscar uma saída mais elaborada que poderia lhe render pontos preciosos, mas acabou sofrendo uma queda na aterrissagem. Sua apresentação recebeu a nota de 14.133.



A expectativa era grande por uma medalha de Arthur Zanetti em Tóquio. O brasileiro já havia subido ao pódio nas duas últimas edições das Olimpíadas, justamente nas argolas. Em 2012, em Londres, levou o ouro e fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica na ginástica. Quatro anos depois, ficou com a prata no Rio.