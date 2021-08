Rafael Pereira foi o brasileiro com melhor desempenhos nas classificatórias dos 110m com barreiras - AFP

Publicado 03/08/2021 10:33

O Brasil terá dois representantes na semifinal dos 110m com barreiras. Rafael Pereira fez o 13º melhor tempo e Gabriel Constantino ficou com o 21º entre os 24 atletas que se classificaram. Em compensação, Eduardo Rodrigues acabou eliminado.

O primeiro a ir à pista foi Gabriel Constantino, que chegou em quinto lugar na primeira bateria com o tempo de 13,55 segundos. Rafael Pereira foi um pouco melhor e chegou em terceiro na sua bateria, com 13,46 segundos. Já Eduardo Rodrigues ficou em último na sua bateria, com 13s78.



O melhor tempo foi do americano Grant Holloway, com 13,02 segundos. As semifinais acontecem ainda nesta terça-feira, a partir das 23h (de Brasília).