Ana Barbachan e Fernanda OliveiraAFP

Publicado 04/08/2021 04:17

Japão - Ana Barbachan e Fernanda Oliveira não tiveram um bom desempenho na regata da medalha da classe 470 da vela, que foi disputada nesta quarta-feira. As brasileiras chegaram em na última colocação, a 10ª, sofrendo uma penalização de 20 pontos na classificação e terminando o torneio na 9ª posição.

A situação de Ana e Fernanda não era nada fácil. Para tentar o bronze, elas precisavam vencer a regata da medalha e torcer para Polônia e Eslovênia ficarem na parte de baixo da tabela. O ouro ficou com a Grã-Bretanha, a prata com a Polônia e o bronze com a França.

Com a participação de Ana e Fernanda, o Brasil se despede dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O país conquistou o ouro pela segunda vez seguida na classe 49er FX, com Martine Grael e Kahena Kunze.