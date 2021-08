Robert Scheidt - AFP

Publicado 01/08/2021 03:25

Japão - Não deu para Robert Scheidt. Aos 48 anos, o brasileiro, que estava disputando sua sétima Olimpíada em Tóquio, chegou na nona posição na regata da medalha da classe laser da vela, disputada neste domingo, e terminou a classificação geral na oitava colocação.

Scheidt chegou com uma missão difícil na regata final. Ela não tinha mais chance de ouro e precisa de uma grande combinação de resultados para beliscar um lugar no pódio, o que acabou não acontecendo. O ouro ficou com o australiano Matt Wearn, com o croata Tonci Stipanovic, e o bronze foi para o norueguês Hermann Tomasgaard.

Apesar do resultado, Robert Scheidt ainda se mantém como o maior medalhista olímpico do Brasil. Ele já coleciona dois ouros, duas pratas e um bronze.