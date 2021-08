Felipe dos Santos na prova do salto em altura pelo decatlo - AFP

Felipe dos Santos na prova do salto em altura pelo decatloAFP

Publicado 04/08/2021 10:09

Apesar de ter melhorado suas marcas pessoais na temporada, Felipe dos Santos não conseguiu subir na classificação geral do decatlo na Olimpíada de Tóquio-2020. Pelo contrário. Nas duas provas que encerraram o primeiro dia, o brasileiro caiu do nono - alcançado de madrugada no Brasil - para o 12º lugar após cinco provas, com 4.266 pontos.

Na primeira prova da noite no Japão (manhã no Brasil), Felipe dos Santos conseguiu a sua melhor marca da temporada no salto em altura, com 2m02 (era 2m01, enquanto a melhor pessoal é 2m07), mas só terminou em 11º lugar na classificação, com 822 pontos, o que o manteve em nono no geral.

Publicidade

Entretanto, na prova dos 400m, Felipe dos Santos, apesar de ter conseguido seu melhor tempo no ano, ficou em penúltimo na sua bateria e apenas com o 16º lugar, com 49s31. Ele estava exausto no fim. Com isso, caiu na classificação geral e terminou o dia em 12º.

Na noite de terça-feira (no Brasil), o paulista de 27 anos estava em nono na classificação geral. Ele iniciou a série com o quinto lugar nos 100m rasos (com o tempo de 10s58) e no salto em distância (fez 7m38, sua melhor marca na temporada). Já no arremesso de peso, ficou com o 8º lugar, ao arremessar em 14m13.



Publicidade

A competição de decatlo continua à noite (no Brasil), com os 110m com barreiras, a partir das 21h (de Brasília) e, pouco depois, às 21h50, terá início a disputa do lançamento de disco. A partir da madrugada de quinta-feira, Felipe dos Santos fecha a série com as provas de salto com vara (0h45), lançamento de dardo (7h15) e 1500m rasos (9h40).