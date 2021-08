Matheus Cunha se machucou nas quartas de final - Divulgação / CBF

Matheus Cunha se machucou nas quartas de final

Publicado 04/08/2021

Desfalque na classificação da seleção olímpica para a final da Tóquio-2020, o atacante Matheus Cunha ainda é dúvida para a grande decisão, que acontece no próximo sábado. O Brasil enfrentará a Espanha, em Yokohama, às 8h30 (de Brasília).

De acordo com o site "Ge", Matheus Cunha realizou exame de imagem na última segunda-feira, antes do duelo contra o México, e teve constatada uma contratura muscular na coxa esquerda. Desta forma, o camisa 9 segue em tratamento para tentar ficar à disposição de Jardine para o jogo contra os espanhóis.



Nas semifinais, o jogador do Hertha Berlin foi substituído por Paulinho, que atuou aberto pelo lado esquerdo. Além do ex-Vasco, André Jardine tem ainda as opções de Reinier, Malcom e Gabriel Martinelli caso não tenha Cunha em disponibilidade.



Em quatro partidas disputadas nos Jogos Olímpicos, Matheus Cunha marcou dois gols e deu uma assistências. Apenas Richarlison, com cinco gols, balançou as redes mais vezes na seleção olímpica.