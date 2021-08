Pedro Barros levou a medalha de prata no skate park - AFP

Publicado 05/08/2021 01:17 | Atualizado 05/08/2021 02:03

Japão - O skate garantiu mais uma medalha para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Na madrugada desta quinta-feira, Pedro Barros conquistou a medalha de prata na modalidade park. O país já havia levado a prata também no street feminino, com Rayssa Leal e no masculino, com Kelvin Hoefler. O ouro ficou com Keegan Palmer, da Austrália, e Cory Juneau, dos Estados Unidos, com o bronze. Luiz Francisco e Pedro Quintas, os outro brasileiros na disputa, terminaram, respectivamente, em 4º e 8º lugar.

Logo no início, o americano Cory Juneau mostrou que a final seria de altíssimo nível ao conseguir 82.15 logo na primeira volta. Pouco depois, o australiano Keegan Palmer fez uma apresentação impressionante e garantiu a maior nota da competição: 94.34. O resultado obrigou os brasileiros a arriscarem tudo em suas primeiras tentativas. Pedro Barros foi muito bem e conseguiu um 86.14, alcançando a 2ª posição, enquanto seu xará, Pedro Quintas, caiu logo no início e fez apenas 4.35. Já Luiz Francisco teve boa performance, mas ficou fora da zona do pódio, com 80.24.

Na segunda volta, Juneau aumentou sua nota para 84.13, mas ainda ficou atrás de Barros, que não conseguiu melhorar sua primeira nota. Pedro Quintas voltou a cair em sua segunda chance, somando apenas 35.54. Último brasileiro, Luizinho conseguiu praticamente a mesma nota da primeira volta, ficando com 80.62.

Na última volta, Keegan Palmer fez o que parecia impossível e conseguiu, com mais uma volta inacreditável, subir sua nota para 95.83. Já com a medalha garantida, Pedro Barros arriscou tudo para tentar o ouro e acabou caindo, assim como Pedro Quintas, que acabou ficando fora da disputa. Na última volta do campeonato, Luiz Francisco fez uma excelente volta e teve esperanças de subir ao pódio, mas obteve apenas 83.14.

Veja a classificação final do skate park masculino:

1) Keegan Palmer (AUS) - 95.83

2) Pedro Barros (BRA) - 86.14

3) Cory Juneau (EUA) - 84.13

4) Luiz Francisco (BRA) - 83.14

5) Kieran Woolley (AUS) - 82.04

6) Steven Piniero (PUR) - 75.17

7) Vincent Matheron (FRA) - 42.33

8) Pedro Quintas (BRA) - 38.47

A medalha conquistada por Pedro Barros é a 16ª do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Até o momento, foram quatro de ouro, quatro de prata e oito de bronze. Além disso, há mais três garantidas: duas do boxe e uma do futebol, restando decidir a cor. Com isso, o país já iguala a marca de 19 medalhas da Rio 2016, a melhor em sua história.