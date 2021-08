Pedro Barros levou a medalha de prata no skate park - AFP

Pedro Barros levou a medalha de prata no skate park

Publicado 05/08/2021 02:13 | Atualizado 05/08/2021 02:15

Japão - Pedro Barros se emocionou ao faturar a medalha de prata na final do skate park, que fez sua estreia nas Olimpíadas de Tóquio. Após a conquista desta quinta-feira, o catarinense se emocionou e exaltou a modalidade, que fez sucesso nesta edição dos Jogos.

"A gente vem lutando por isso a vida inteira, sempre rodeado de pessoas maravilhosas que lutaram muito pra fazer minha vida melhor. Essa história do park, nas olimpíadas, minha história, é só um exemplo para o povo brasileiro, que está na nossa mão. Podemos fazer do nosso país um lugar melhor através do amor e do respeito. A gente pode cair várias vezes no chão, mas a missão é ver um amanhã melhor", disse Pedro ao SporTV.

Além de Pedro Barros, Kelvin Hoefler e Rayssa Leal também garantiram medalhas de prata para o Brasil no skate street.