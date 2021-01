Vanderlei Luxemburgo Rafael Ribeiro / Vasco / Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 10:10

São Paulo - Após a goleada sofrida contra o Bragantino, o treinador do Vasco, Vanderlei Luxemburgo preferiu um discurso de motivação nos vestiário, ao invés de apontar os principais culpados pelo placar elástico em Bragança Paulista. O técnico voltou a falar na importância dos jogos que faltam para o fim do Brasileiro.

Publicidade

"Temos oito jogos para nos mantermos na primeira divisão. Cabe a nós nos envolvermos para isso. Nós, a direção, a torcida, os jogadores, todos. São oito jogos decisivos. Tudo o que puder ser feito para envolver esse ambiente tem de ser feito. Agora, criar um ambiente hostil não vai nos ajudar. Falei aos jogadores que o placar foi elástico pelo o que jogaram no segundo tempo', afirmou.



O atacante Talles Magno foi abordado pela entrevista do treinador. Luxemburgo afirmou que o jovem precisa ter mais motivação e mostrou preocupação com a possibilidade do jogador ser queimado.

Publicidade

"Talles precisa se reencontrar com a motivação, com a vontade. Ele é um grande jogador, continuo achando ele um grande jogador, mas só isso não basta. Eu gosto dele, vamos continuar apostando e a gente não pode queimá-lo. Agora, eu posso sacá-lo do time com ele não indo bem", disse.