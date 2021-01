O técnico Luxemburgo no treino do Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 23/01/2021 10:03

Rio - A política do Vasco teve mais alguns capítulos ao longo desta sexta. Após um efeito suspensivo concedido pela desembargadora Mônica Faria Sardas , o novo presidente Jorge Salgado foi empossado, assim como os membros do Conselho Deliberativo do clube. Paralelo a isso, o técnico Luxemburgo decidiu reunir o grupo e enviar uma mensagem à torcida cruz-maltina, em vídeo publicado nas redes sociais.

"Não existe pacto ou fechamento. Isso tudo é conversa fiada. Vim aqui passar para o torcedor do Vasco, sobre meu comando, o que eu penso. Quando cheguei aqui tínhamos 12 jogos, agora nos restam oito jogos para nos mantermos na Primeira Divisão. E é isso que nós vamos cumprir. E eu tenho falado para esse grupo de jogadores aqui a todo momento que o Vasco vai se manter na Primeira Divisão, porque esse é o nosso objetivo maior", disse o treinador.

"Eu queria passar para o torcedor do Vasco, que nada que envolva o Vasco que não seja o nosso jogo de futebol, nosso adversário e direcionado para o adversário, não nos interessa. O nosso compromisso é com o Vasco da Gama, manter o Vasco na Primeira Divisão para a próxima temporada. Isso que nós fazemos e vamos fazer. Trabalhar muito, muito, muito para que isso possa acontecer. Nosso pensamento vai ser nos adversários e no Vasco se manter na Primeira Divisão", completou.

Apesar dos salários atrasados, o treinador reiterou que o grupo irá lutar para salvar o Vasco até o fim. Com 32 pontos, a equipe tem o mesmo número de pontos de Sport e Bahia, porém tem um jogo a menos que o rubro-negro. Neste sábado, o Gigante da Colina recebe o Atlético-MG, quarto colocado, às 21h (de Brasília), em São Januário.

"Não queremos saber se o pagamento está atrasado ou vai atrasar. Se vai ter prêmio ou não vai ter prêmio. Se a parte política está com problema ou sem problema. Isso para nós é o que menos importa. Importa é o compromisso que nós temos aqui. Estamos aqui neste momento e cada um que está aqui sabe desse compromisso da manutenção do Vasco na Primeira Divisão. Tudo que girar ao redor do Vasco da Gama, não nos interessa. Nos interessa o que estamos fazendo para trabalhar. Eu queria mandar esse recado para o nosso torcedor acreditar no que estamos fazendo aqui", finalizou.