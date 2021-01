Partida entre as equipes de Vasco e Atlético Mineiro Maga Jr/O Fotográfico/Estadão Conteúdo

Por Lance

Publicado 24/01/2021 10:19 | Atualizado 24/01/2021 10:19

Rio - Se o Atlético-MG perdeu o pênalti que abriria o placar, o problema é do time mineiro. O Vasco soube ser aplicado taticamente, concentrado quase sempre e cirúrgico para, em vez de se acuar com o poder de fogo do time mineiro, contragolpear de forma letal. Assim, o time abriu 3 a 0 antes de levar dois gols. A atuação do time na etapa inicial e especificamente o terceiro gol foram elogiados por Vanderlei Luxemburgo.

"Não foi circunstância. Nós armamos no treinamento. O Atlético quer que a gente marque em cima e eles achem o espaço. Quando fechamos, tem que saber sofrer. O Benítez fez segundo homem pela direita, o Léo pela esquerda e o Bruno por trás", explicou o treinador, antes de acrescentar:



"Foi nosso melhor jogo, no primeiro tempo. No segundo, sofremos. Mas quero dar os parabéns porque nosso terceiro gol foi de jogo de futebol. Qualidade, toque de bola, visão de jogo e finalização perfeita. O time está de parabéns", celebrou o treinador.

Publicidade

O Vasco já se reapresenta neste domingo, para um trabalho de recuperação física. Já nesta terça-feira, o time encara o Palmeiras, em São Paulo, em partida atrasada da primeira rodada da competição. Na sequência, o time segue para treinamentos em Atibaia e joga contra o Bahia, de volta ao Rio, no dia 31.