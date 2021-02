Vasco perdeu clássico para o Flamengo Daniel Castelo Branco

Rio - Faltando quatro rodadas para o fim, a luta contra o rebaixamento no Brasileiro promete ser intensa. Após perder para o Flamengo, o Vasco viu seu risco de cair para a Série B aumentar para 30%. As informações são do portal "Infobola" e os cálculos são do matemático Tristão Garcia.

Botafogo e Coritiba estão virtualmente rebaixados. Eles têm 99% de risco de queda. Enquanto isso, o Goiás vive situação bem difícil e tem 85% de possibilidades de jogar a Série B na próxima temporada.



Bahia, Sport, Vasco e Fortaleza vivem situações bem diferentes. O clube pernambucano é o que corre mais risco com 36%, depois vem o Tricolor Baiano com 35%, seguido pelos cariocas. Por último, o Fortaleza aparece em situação um pouco melhor com 16%.