Vanderlei Luxemburgo Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 15:30

Rio - Um dia após a derrota para o Flamengo, treinador do Vasco, Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva e teve que falar sobre a sua declaração após o clássico de que o Rubro-Negro está "em outro patamar". O técnico afirmou que não quis dizer que o Cruzmaltino é menor que o maior rival.

"A grandeza do Vasco é igual a do Flamengo. Esse jogo a rivalidade está presente e já há uma motivação por si só. Quis dizer que eles estão disputando título e nos brigando embaixo. Algo momentâneo. A grandeza e tradição do Vasco ninguém vai tirar", afirmou.

Publicidade

Ao fim do jogo no Maracanã, Luxemburgo declarou que atualmente é muito difícil que o Vasco consiga superar o Flamengo em um clássico. O treinador ainda citou uma frase utilizada por Bruno Henrique em 2019, quando as equipes empataram por 4 a 4 e o atacante rubro-negro disse que o clube da Gávea estava em "outro patamar''.



Publicidade

"Jogo do Flamengo você descarta, claro que você quer ganhar pela rivalidade, por tudo que envolve um clássico Flamengo e Vasco, mas o Flamengo está brigando por outro patamar. Temos o jogo com o Fortaleza, o próprio Inter em casa. Faltam quatro jogos, o Fortaleza ganhou, o Bahia ficou parado e ainda tem o Sport, que vai jogar sexta (com o Botafogo)", disse o técnico logo após a derrota no clássico.

A derrota para o maior rival deixou a situação do Cruzmaltino no Brasileiro mais difícil. Após perder para o Flamengo, o Vasco viu seu risco de cair para a Série B aumentar para 30%. As informações são do portal "Infobola" e os cálculos são do matemático Tristão Garcia.