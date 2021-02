Vasco luta contra o rebaixamento Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 12:40

Rio - A derrota que decretou o rebaixamento do Botafogo não foi ruim apenas para os torcedores alvinegros. Os vascaínos também sofreram com o resultado que tirou o Sport da zona de rebaixamento. O resultado no Nilton Santos fez com que o Cruzmaltino aumentasse o seu risco de rebaixamento, de acordo com o portal "Infobola".

Publicidade

Segundo os cálculos do matemático, Tristão Garcia, a equipe carioca pulou de 30% para 37% de risco de rebaixamento para a Série B. A vitória do Sport colocou o Bahia na zona de rebaixamento e deixou o clube carioca na 16ª colocação na tabela.



Além do Botafogo, matematicamente rebaixado, o Coritiba e o Goiás estão bem próximos da Série B. O Coxa tem 99% de risco de queda, enquanto o Esmeraldino tem 88%. O Bahia aparece com 41%. O Fortaleza tem 21% e o Sport aparece com 14%.