Vasco e Bahia lutam contra o Z-4 Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 14:27 | Atualizado 07/02/2021 14:28

Rio - O Vasco retornou para a zona de rebaixamento com o empate entre Bahia e Goiás. Apesar disso, o resultado pode não ter sido tão ruim para o Cruzmaltino. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, exibidos no portal "Infobola", a equipe carioca viu seu risco de rebaixamento cair de 37% para 33%.

Com um jogo a menos, o Vasco tem a mesma pontuação do Bahia na tabela, porém, perde nos critérios de desempate e por isso está na 17ª colocação. O Cruzmaltino volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Fortaleza, que também é concorrente direto na luta contra o Z-4.



A luta contra o rebaixamento está bastante disputada. No momento, apenas o Botafogo já está matematicamente rebaixado. O Coritiba tem 99% de risco de queda e o Goiás tem 92%. Depois vem o Bahia com 51%, o Fortaleza com 16% e o Sport com apenas 9%.