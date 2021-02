Juninho Carlos Gregório Jr/Vasco

Publicado 08/02/2021 14:28

Rio - Considerado uma grande promessa da base do Vasco, o meia Juninho, de 19 anos, está com moral com Vanderlei Luxemburgo. Elogiado após entrar no segundo tempo contra o Flamengo, o jovem poderá ganhar mais oportunidades no grupo vascaíno nas próximas partidas.

"Juninho emagreceu, tem treinado bem, mereceu oportunidade. Botei no intervalo do jogo, e ele teve atuação muito boa. Jogou por fora, depois por dentro, e conseguiu limpar as jogadas. Talentoso, tem muita qualidade, mas estava acima do peso. Precisava dar uma enxugada", disse o treinador após o clássico.



Juninho se envolveu em um imbróglio em relação à sua renovação. Segundo o portal "UOL", o staff do jogador propôs uma oferta acima da que o clube havia sugerido anteriormente. Após um impasse, o jovem estendeu seu vínculo até 31 de dezembro de 2023.



No novo contrato, a diretoria do Vasco estipulou uma multa rescisória no valor de R$ 50 milhões para o Brasil e de 30 milhões de euros (cerca de R$ 193 milhões) para o exterior. Destaque na Copa São Paulo de 2019, Juninho soma no profissional 25 partidas. Ele ainda não fez gol.