Vasco enfrenta o Fortaleza Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 10:25 | Atualizado 09/02/2021 10:27

Ceará - De volta à zona de rebaixamento, o Vasco enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira, às 19h15, no Castelão, em busca de um resultado positivo para sair da região incômoda. O Cruzmaltino também luta para melhorar o seu aproveitamento contra os rivais diretos na luta contra a degola. A equipe de São Januário não tem se saído tão bem nas últimas "finais" que tem feito na atual temporada.

O aproveitamento do Vasco contra as equipes que lutam diretamente contra o rebaixamento é de 50%. Porém, nas últimas duas partidas que fez contra rivais diretos, acabou decepcionando. Perdeu para o Coritiba e empatou com o Bahia. Ambos os jogos acabaram acontecendo em São Januário e fizeram com que o Cruzmaltino perdesse a chance de respirar na luta contra a degola.



Vanderlei Luxemburgo deverá escalar o Vasco para entrar em campo no Castelão com: Fernando Miguel, Pikachu, Marcelo Alves, Castan (Ricardo Graça), Henrique; Bruno Gomes, Caio Lopes, Juninho, Benítez, Ygor Catatau e Cano.

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Vasco tem 33% de risco de rebaixamento. O Cruzmaltino está na zona da degola, mas um empate contra o Fortaleza já tiraria a equipe da região incômoda. O Fortaleza, que tem um ponto a mais que a equipe carioca, tem 16% de possibilidades de jogar a Série B na próxima temporada.