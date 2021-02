Cano é a esperança do Vasco para voltar a vencer no Brasileiro e deixar o Z-4 RAFAEL RIBEIRO

Publicado 09/02/2021 18:22

Fortaleza - A presença de Germán Cano no gramado do CT do Ceará, nesta terça-feira, no último treino do Vasco antes do confronto com o Fortaleza, diminuiu a tensão do torcedor para o jogo-chave na Arena Castelão, nesta quarta, às 19h15. Recuperado de uma indisposição estomacal, o atacante voltou a treinar depois de dois dias e será um reforço de peso na 'decisão' pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. No Z-4, em 17º lugar, com 37 pontos, o Cruzmaltino precisa derrotar o Leão do Pici, 15º, com 38 pontos, em 'habitat natural' para deixar a zona da degola.

Cano participou sem restrições da atividade no CT do Ceará. Pelas indicações dadas pelo técnico Vanderlei Luxemburgo ao longo da semana, o camisa 14 terá um novo companheiro de ataque no Castelão: Ygor Catatau. À procura de um parceiro ideal para o argentino continua depois dos testes com Talles Magno, que perdeu o status de titular, Gabriel Pec, Vinícius e Gustavo Torres. A exemplo do companheiro Marcelo Alves, que se firmou na zaga, o atacante, que também contratado ao Madureira, promete agarrar a chance.

Com mais três decisões pela frente, além do Fortaleza (Internacional, Corinthians e Goiás), o Vasco precisa vencer. Para aumentar o poder de criação, Luxa promoveu testes nos últimos dias e indicou mexidas na equipe, como a entrada de Caio Lopes no lugar de Leonardo Gil, suspenso. Prata da casa, foi destaque na conquista da Copa do Brasil Sub-20 com a camisa 10.

A suspensão de Léo Matos pode provocar mais mudanças do meio para a frente. Caso opte pela entrada de Cayo Tenório, Yago Pikachu continuaria no setor ofensivo. Caso recue o lateral-direto para a posição de origem, o elogiado Juninho ganharia uma chance no meio de campo.

Confira a provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Yago Pikachu (Cayo Tenório), Marcelo Alves, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Caio Lopes, e Benítez; Juninho (Pikachu), Ygor Catatau e Cano.