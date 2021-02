Ygor Catatau foi o único atacante escalado por Luxa para enfrentar o Fortaleza Divulgação/Vasco

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 18:53

Fortaleza - Vanderlei Luxemburgo confirmou as expectativas do torcedor e promoveu cinco mudanças em relação à criticada formação na derrota para o Flamengo. A ausência de Cano, no entanto, gerou surpresa. Com uma indisposição estomacal, o atacante ficou dois dias sem treinar e voltou às atividades apenas na terça-feira e começa o jogo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 19h15, no banco. Ygor Catatau será o o único homem de frente de ofício em campo.

Luxa confirmou a volta do capitão Leandro Castan no lugar de Ricardo Graça e recuou Yago Pikachu para a lateral direita na ausência de Leó Matos, suspenso. Com a necessidade de vencer o confronto direto na luta contra a degola, o treinador apostou num meio de campo mais leve e ofensivo com a entrada de Caio Lopes, Juninho e Carlinhos.

Confira abaixo a escalação de Fortaleza e Vasco:

Fortaleza: Felipe Alves, Gabriel Dias, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Juninho, Felipe, Luís Henrique e Torres; David e Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira



Vasco: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Marcelo Alves, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Caio Lopes, Carlinhos, Juninho e Benítez; Ygor Catatau. Técnico: Vanderlei Luxemburgo