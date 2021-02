Vasco luta contra o Z-4 KELY PEREIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 12:20

Rio - Com o Botafogo confirmado na Série B na próxima temporada, o Rio de Janeiro corre um risco grande de ter outro clube rebaixado no Brasileiro. A derrota do Vasco para o Fortaleza, na última quarta-feira, colocou a equipe de São Januário mais próxima de cair para a Segundona. O risco de queda aumento, de acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia.

Publicidade

Segundo o portal "Infobola", o Vasco tem 50% de risco de cair para a Série B. Faltando três rodadas para o fim, o Cruzmaltino está na zona de rebaixamento. No entanto, apesar disso, o Bahia, que está fora, ainda tem mais risco de queda que o clube da Colina. No momento, o Tricolor aparece com 53% de possibilidades de jogar a Série B na próxima temporada.



Em situação pior que o Vasco estão o Coritiba com 99% e o Goiás com 93%. Com as vitórias sobre o Vasco e o Internacional, respectivamente, Fortaleza e Sport ficaram em situações bem confortáveis. O clube cearense tem apenas 4% de risco, enquanto o Leão Pernambucano aparece com somente 1%.