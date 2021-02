Luxa: missão é fugir do Z-4 Daniel Castelo Branco

Publicado 12/02/2021 21:00

Rio - Após a derrota para o Fortaleza, o Vasco vai para o duelo contra o Internacional desesperado pela vitória. Na zona de rebaixamento com 37 pontos, o Cruzmaltino encara o líder do Brasileirão e ainda precisa torcer por um tropeço do Bahia para deixar do Z-4. O técnico da equipe, Vanderlei Luxemburgo, falou sobre esta reta final do torneio em entrevista à 'Vasco TV'.

"O mais importante é que temos de aceitar as críticas dos jornalistas. Aceitar a torcida pegar a gente pesado e dar pancada, e dizer tudo que tem que falar. Mas nós temos que nos preparar para o próximo jogo, porque não terminou. A nossa proposta é manter o time na Série A, então, é muito importante que essa preparação exista para que nós possamos jogar contra o Inter", disse Luxa, antes de completar.



"Depois, temos o jogo contra o Corinthians e depois temos o último jogo contra o Goiás. Ninguém pode afirmar que nós já perdemos pro Internacional. Até porque hoje teve uma situação que nós perdemos aqui mas o Sport ganhou do Internacional na casa do Internacional. Então, no futebol não existe aquela coisa que você não pode ganhar de uma equipe que está melhor momentaneamente", encerrou o comandante.