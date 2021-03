Marcelo Alves Divulgação

Rio - O Vasco já iniciou o processo de reformulação no elenco para disputar a Série B. O novo treinador, Marcelo Cabo, tem surpreendido em algumas decisões. Uma delas, vetar a contratação definitiva do zagueiro Marcelo Alves. O defensor estava emprestado do Madureira e usou das redes sociais para se despedir do Cruzmaltino.

Na mensagem, Marcelo fala sobre o desejo de continuar no clube e de que estava disposto a se enquadrar nos novos padrões. O zagueiro também agradeceu a diretoria e funcionários do time.

"Hoje me despeço desse clube incrível que me abriu as portas e me colocou no cenário nacional. Obrigado a todos os funcionários, atletas, diretoria e em especial a torcida vascaína, que me apoiou desde o primeiro momento. Aproveitar tbm pra desmentir algumas notícias de que não estaria ficando por conta de salários, pois sei exatamente a situação que se encontra o clube e estava disposto a me enquadrar aos padrões. O meu desejo era ficar e ajudar o Vasco a voltar pra onde é o seu lugar, mas fica aqui meu sentimento de frustração e fica também a minha torcida para esse clube maravilhoso!

As nossas vidas seguem e que seja um ano de muitas alegrias pra todos nós! Forte abraço e fiquem com Deus", escreveu.

O Vasco pode perder outro zagueiro nos próximos dias, além de Marcelo Alves. O defensor Leandro Castán está negociando com os cruzmaltinos e pode estar de saída.