06/03/2021

Rio - Com a liberação de Marcelo Alves e as possíveis saídas dos experientes Leandro Castan e Werley, o Vasco busca novos nomes para a posição. A bola da vez é o zagueiro Jackson, de 30 anos, que defendeu o Fortaleza nas últimas duas temporadas. Ele foi emprestado ao Leão pelo Bahia, mas agora está sem contrato.

Segundo informações do site "ge.com", o Vasco estuda uma proposta de contrato por uma temporada, com possibilidade de renovação por mais um ano. No entanto, isto ainda não foi formalizado. Jackson foi procurado por outros três times, mas a proposta vascaína foi a que mais lhe interessou.

O zagueiro passou pela base do São Paulo, defendeu grandes clubes como Palmeiras, Internacional e Bahia e teve passagens por Goiás, Náutico, Criciúma e Ituano. A experiência em times de peso, o espírito de liderança e o fato de estar sem contrato foram pontos cruciais para que o Vasco o procurasse.