Publicado 07/03/2021 10:00

Rio - Considerado uma das principais promessas do Vasco, o atacante Talles Magno, de 18 anos, não terminou a temporada em alta. Apesar disso, uma possível transferência do atleta sempre é ventilada. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Cruzmaltino aceitaria negociar o jovem por oito milhões de euros (cerca de R$ 54,25 milhões).

O nome do jogador já foi ventilado como um possível reforço do Grêmio e do Internacional. No entanto, não houve qualquer proposta pelo jogador cruzmaltino. Talles Magno tem contrato com o Vasco até o fim do ano que vem e a sua multa seria na casa dos 50 milhões de euros. (R$ 339 milhões).



Talles Magno já disputou 64 partidas com a camisa do Vasco. O jogador marcou cinco gols pelo clube carioca. Apesar do momento complicado, o jovem ainda é visto como uma grande promessa pelo Cruzmaltino.