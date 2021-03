Vasco perdeu para o Volta Redonda Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 22:58 | Atualizado 06/03/2021 23:44

Volta Redonda - O Vasco segue sem pontuar no Campeonato Carioca. Neste sábado, a equipe de São Januário acabou sofrendo a sua derrota na competição. No Raulino de Oliveira, a garotada cruzmaltina teve até alguns bons momentos, principalmente no primeiro tempo, mas acabou dando bobeira na etapa final e foi derrotado por 1 a 0 para o Volta Redonda.

A derrota foi a segunda do Vasco na competição. Na estreia, a equipe de São Januário perdeu para a Portuguesa. O Voltaço, que empatou com o Madureira na estreia, conseguiu os seus primeiros três pontos na competição. Na próxima rodada, o Cruzmaltino encara o Nova Iguaçu, em casa, no próximo sábado. Já o Volta Redonda encara a Portuguesa, no Luso-Brasileiro, no próximo dia 14.

O primeiro tempo entre Vasco e Volta Redonda começou com muito equilíbrio. As duas equipes buscavam o ataque, mas erravam bastante na construção das jogadas ofensivas. O Cruzmaltino era um pouco superior, porque conseguia muitas vezes recuperar a bola no campo de ataque, porém, também errava muito o penúltimo passe.



Aos 29 minutos, o Vasco perdeu a sua primeira boa oportunidade na partida. Cayo Tenório fez boa jogada e cruzou, a bola foi ajeitada de cabeça pelo ataque cruzmaltino e sobrou limpa para Figueiredo, que dentro da área, com somente o goleiro pela frente, acabou finalizando para fora.

Aos 36 minutos, o Volta Redonda respondeu e assustou o Vasco. Naninho iniciou jogada e tocou para Bruno Barra, o meia do Voltaço dividiu com a marcação vascaína, levou a melhor e soltou a bomba, Lucão teve dificuldades e espalmou para frente, porém, a bola acabou ficando com a equipe cruzmaltina e nenhum outro perigo foi criado.

Aos 38 minutos, o Cruzmaltino criou outra bela chance. Laranjeira iniciou bela jogada ofensiva para o Vasco, Cayo Tenório foi no fundo e cruzou, a defesa do Volta Redonda afastou mal e a bola sobrou para o próprio Laranjeira que soltou uma belíssimo chute para grande defesa do goleiro Andrey.

Aos 43 minutos, novamente Laranjeira quase tirou o zero do placar. O atacante vascaíno soltou a bomba de fora da área, a finalização foi muito forte e novamente o goleiro Andrey fez grande defesa, a bola ainda tocou na trave antes de sair.

A segunda etapa começou em um ritmo semelhante ao início do primeiro tempo. As duas equipes em um ritmo mais lento, se estudando bastante. O Vasco novamente com mais posse de bola, mas sem conseguir agredir mais intensamente a equipe do Volta Redonda.

Apenas aos 31 minutos, algumas das equipes conseguiu criar uma boa oportunidade. E foi o Vasco. Após cruzamento, o goleiro Andrey saiu errado, Arthur conseguiu a cabeçada, a bola foi em direção ao gol, mas em cima da linha Gabriel Pereira apareceu para tirar e salvar o Voltaço. O lance acordou o Cruzmaltino que dois minutos depois teve nova chance. Novamente Arthur conseguiu a finalização, desta vez o goleiro Andrey apareceu bem e salvou a equipe do Volta Redonda.

No entanto, aos 38 minutos, em um vacilo da defesa do Vasco, o Volta Redonda conseguiu o seu gol. Após cruzamento, o experiente João Carlos apareceu para matar no peito e finalizar sem chances para o goleiro Lucão. Um minuto depois, o Voltaço quase ampliou com Marcos Bebê, mas desta vez, o goleiro Lucão salvou.

O gol desconcentrou bastante o Vasco que não conseguiu sequer pressionar em busca do empate. Confortável na partida, o Volta Redonda manteve a posse de bola até o fim da partida e conseguiu garantir os três pontos no Raulino de Oliveira.

VOLTA REDONDA 1 X 0 VASCO

Estádio: Raulino de Oliveira (RJ)

Arbitragem: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões Amarelos: Miranda (VAS), Bruno Barra (VOL), Wallisson (VOL), Ulisses (VAS)

Cartões Vermelhos:

Gols: João Carlos (VOL)

VOLTA REDONDA: Andrey, Oliveira (Marcos Bebê), Davison, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Júnior (Wallisson) e Luciano Naninho (Julinho); Alef Manga, Gabriel Silva (Caio Vitor) e João Carlos / Treinador: Neto Colucci

VASCO: Lucão, Cayo Tenório (JP Galvão), Miranda, Ulisses e MT; Caio Lopes (Tiago Reis), Juninho, Matías Galarza (Andrey dos Santos), Figueiredo (Arthur) e Gabriel Pec; Laranjeira (Vinícius) / Treinador: Diogo Siston

