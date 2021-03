Vasco e Volta Redonda Andre Moreira / VRFC

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 10:57 | Atualizado 07/03/2021 10:57

Rio - Mesmo com o segundo revés seguido no Carioca, o treinador Diogo Siston entendeu que o Vasco mostrou uma evolução na noite deste sábado. O técnico lamentou as chances perdidas na derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda, mas entende que o time sub-20 merecia um resultado melhor.

"É claro que ficou evidente a evolução, nós fomos melhores do que o adversário. O futebol se resume à bola na rede. Eles fizeram, nós não mesmo com inúmeras oportunidades. A gente tem de entender que, nestes dois jogos, tivemos bom rendimento em três dos quatro tempos. Só não fomos bem no primeiro contra a Portuguesa. Hoje, fomos bem o tempo inteiro. O adversário atacou pouco, marcamos bem, tivemos domínio, posse, poderíamos ter atacado melhor os espaços. A gente merecia um resultado melhor", disse o treinador.

Publicidade

O goleiro Andrey, do Volta Redonda, fez ótimas defesas nas duas principais chances criadas pelo Vasco: Um chute de Laranjeira dentro e outro fora da área.

Por um problema técnico na VascoTV, Siston não concedeu entrevista coletiva pós-jogo, no entanto, fez uma análise da partida em um vídeo disponibilizado pela assessoria de imprensa do Vasco.