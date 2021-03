Ernando quando atuava pelo Bahia Felipe Oliveira /Bahia

Por Lucas Mazzini e Venê Casagrande

Publicado 07/03/2021 14:01

Rio - A Zaga do Vasco vai passar por mudanças. Marcelo Alves já foi liberado, Leandro Castan e Werley podem estar de saída e negocia a vinda de Jackson , que disputou o último Brasileirão pelo Fortaleza. Mas agora, a bola da vez é Ernando, zagueiro que estava no Bahia, mas foi liberado pelo Tricolor e está sem contrato.

Procurado pela reportagem, o empresário do atleta, Roni, confirmou que as conversas estão em andamento. Alexandre Pássaro, dirigente do Vasco, também foi procurado, mas até o momento não respondeu. Caso tenha retorno, o Jornal O Dia atualizará a matéria.

Com passagens pelo Goiás, Internacional e Sport, o defensor de 32 anos está livre no mercado. O jogador tem experiência na Série B, onde já foi campeão em 2012 pelo esmeraldino, o que é um fator positivo para a diretoria do Vasco. O Cruzmaltino tem buscado se reforçar com jogadores experientes e com passagens na competição.