Andrey: desfalque importante Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 15:39

Rio - O volante Andrey, do Vasco, passou por uma situação aterrorizante na noite do último domingo. Ele foi ameaçado de morte na frente da família por duas pessoas na porta de casa, em Olaria, Zona Norte do Rio. Um deles dizia portar uma arma.

Além de Andrey, presenciaram a cena sua esposa, mãe e pai, além de vizinhos que acompanharam tudo. Segundo relatos, um dos homens que o ameaçou afirmou que também iria atrás de outros atletas do Vasco.

Andrey registrará Boletim de Ocorrência na tarde desta segunda-feira, na 22ª Delegacia de Polícia, da Penha. Por este motivo, ele ficará fora da reapresentação do elenco, marcada para esta tarde.

Em nota, o Vasco repudiou o ocorrido e disse estar dando toda assistência jurídica ao jogador.

"O Club de Regatas Vasco da Gama repudia a grave intimidação sofrida pelo meio-campo Andrey na noite do último domingo (07/03). O atleta da equipe de futebol profissional foi abordado por dois torcedores, na frente de sua residência, quando estava na companhia de seus familiares.



A diretoria cruzmaltina se colocou à disposição de Andrey desde o momento que foi informada sobre o ocorrido. Um advogado criminal do Clube foi colocado à disposição do jogador e o está acompanhando na ida à delegacia na tarde desta segunda-feira (08/03) para o registro do Boletim de Ocorrência e demais providências.



O Clube entende e defende o direito do torcedor em manifestar sua insatisfação, porém condena atitudes que tragam qualquer tipo de constrangimento ou risco à segurança de atletas e funcionários dentro do seu ambiente familiar ou de trabalho.



Por fim, o Vasco da Gama reforça que dará todo o suporte necessário para Andrey e seus familiares."