Rio - O meia argentino Martín Benítez, de 26 anos, está perto de deixar o Vasco. De acordo com informações do canal de TV argentino "TYC Sports", o São Paulo já tem um acordo com o Independiente, clube do jogador, para que ele seja emprestado ao Tricolor, com opção de compra. Poucos detalhes estariam faltando para a oficialização do acerto.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o diretor de futebol do clube paulista, Carlos Belmonte, afirmou que o clube paulista tinha interesse na contratação do jogador, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Vasco.



"O Benítez, eu considero um grande jogador e tem contrato com o Vasco até o meio do ano, de empréstimo. Temos interesse nele, mas sabemos de toda essa dificuldade. Estamos analisando, vendo a possibilidade, mas achamos um belíssimo jogador, meia articulador, muitíssimo interessante. Não estamos nem próximo de possibilidade de contratação, mas interessa, sim", disse.

Martín Benítez tem vínculo com o Vasco até o meio do ano, porém, o Independiente pode antecipar o retorno do jogador, caso deseje negociá-lo. O próprio Cruzmaltino, com o rebaixamento para a Série B, dificilmente terá condições de honrar com o seu salário. Na última temporada, o meia atuou em 33 jogos e fez três gols pelo clube carioca.