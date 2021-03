Gustavo Torres não emplacou na Colina: em 12 jogos não marcou nem um gol sequer Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 15:17

Rio - Com a saída do atacante Gustavo Torres, o Vasco economizará cerca de R$ 2,3 milhões, segundo informações do portal "globoesporte.com". O contrato de empréstimo do colombiano ia até dezembro deste ano, mas acabou sendo interrompido por conta da política de redução de gastos adotado no Cruzmaltino.

Torres tem 24 anos e recebia cerca de R$ 200 mil mensais, mas os encargos engordavam os custos do clube. O clube deve R$ 700 mil ao atacante, que pagará em 10 parcelas, após um acordo com o colombiano.



Pelo clube carioca, Gustavo Torres, fez 11 jogos e não marcou nenhum gol. Ele pertence ao Atlético Nacional, da Colômbia, e volta ao seu país natal ainda na noite desta terça-feira.