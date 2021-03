Clayson Reprodução

Publicado 09/03/2021 21:00

Rio - O Vasco da Gama segue em busca de reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Após anunciar o zagueiro Ernando e o meia Marquinhos Gabriel, o Cruzmaltino teve o nome ligado à negociação do atacante Clayson, ex-Bahia e Corinthians. No entanto, em contato com o 'Detetives Vascaínos', o empresário do jogador negou conversas.

"Não recebemos qualquer contato do clube Vasco da Gama pelo Clayson", afirmou Edivaldo Ferraz, agente do atleta. Com passagem pelas categorias de base do Grêmio, Clayson passou também por Ituano e Grêmio. Aos 25 anos, o atacante conquistou o Paulistão pelo Ituano em 2014, em 2018 e 2019 pelo Corinthians, além do Brasileirão de 2017 pelo Alvinegro.