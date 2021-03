Lance do gol de Dourado Reprodução

09/03/2021

Rio - O Vasco entrou com recurso nesta terça-feira no Pleno do STJD para tentar impugnar a partida contra o Internacional, pela 36ª rodada do Brasileirão, disputada em 14 de fevereiro. O Cruzmaltino já teve um pedido indeferido pelo tribunal no último dia 4. As informações são do site "GE".

O pedido do Vasco se deve ao gol marcado por Rodrigo Dourado, o primeiro do Inter naquela partida. Na ocasião, o VAR estava descalibrado e não conseguiu checar a posição duvidosa do volante colorado. O clube gaúcho venceu a partida por 2 a 0.

No recurso apresentado nesta terça, o Vasco voltou a falar em "erro de direito", o que foi negado pelo presidente do STJD, Otávio Noronha, para indeferir o primeiro pedido realizado pela equipe carioca.