Publicado 09/03/2021 18:54

O América-MG anunciou Ribamar como contratação para a temporada de 2021, ano do retorno à Série A do Brasileiro. O atacante de 23 anos, que deixou o Vasco no fim de 2020, acertou até dezembro.

Ribamar não participou da reta final do Campeonato Brasileiro de 2020 pois seu contrato com o Vasco se encerrou no fim de dezembro. O atacante, inclusive, deixou o clube dias antes do fim do vínculo, em acordo com a diretoria. Ele estava emprestado pelo Pyramids, do Egito.



Antes de acertar com o América-MG, Ribamar rescindiu seu contrato com o clube egípcio. Revelado pelo Botafogo, o atacante já jogou também por Munique 1860, da Alemanha, e Athletico-PR.



Pelo Vasco, foram 61 partidas sem nunca cair nas graças da torcida e nem se firmar entre os titulares. Ele marcou apenas oito gols.