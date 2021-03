Martín Benítez Rafael Ribeiro/Vasco

10/03/2021

Rio - O meia argentino Martín Benítez está muito perto do São Paulo. Em participação no canal "Arnaldo e Tirone", o coordenador de futebol do Tricolor Paulista, Muricy Ramalho, afirmou que já há um acerto entre o clube do Morumbi e o jogador do Vasco. O atleta, de 26 anos, deverá pedir liberação do Cruzmaltino.

"O Benítez está com uma pendência no Vasco, pequena coisa que acaba em julho. Com o Benítez, tem a proposta, o acordo, e agora está na mão dele. O Vasco tem contrato até junho. Está pedindo liberação, sei lá", afirmou.



Em janeiro, o Vasco pagou 250 mil dólares (cerca de R$ 1,4 milhão) ao Independiente para ter o meia até 30 de junho. No contrato, porém, está previsto que o clube argentino pode vendê-lo a partir do dia 1º de março e que, neste caso, o Vasco poderia igualar a oferta ou ficar com 15% da transação. Caso optasse por comprá-lo, o valor seria descontado. Ou seja, pagaria 3,75 milhões de dólares (cerca de R$ 21,77 milhões) por 60%, em 18 meses.



O São Paulo deseja a contratação de Martín Benítez por empréstimo até o fim desta temporada e negocia com os clubes para concretizar o negócio. O argentino foi um dos destaques do Vasco no último ano, ele atuou em 33 jogos e fez três gols.