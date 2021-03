Pikachu Andre Melo Andrade/Immagini/Estadão Conteúdo

Publicado 10/03/2021 19:40

Rio - O futebol nordestino pode ser o destino de Yago Pikachu. Fora dos planos do Vasco e liberado da reapresentação, o jogador recebeu uma proposta para vestir a camisa do Fortaleza em 2021. A informação é do jornal cearense "O Povo".

Segundo o veículo, a diretoria do Leão aguarda apenas um sinal positivo de Pikachu para conversar com o Vasco. Em reformulação, o time carioca, muito provavelmente, não irá se opor a uma saída.

Pikachu está no Vasco desde 2016 e tem contrato até o fim deste ano. Pelo Cruzmaltino, disputou 248 partidas e marcou 39 gols.