Rio - O diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, confirmou durante a apresentação dos novos reforços do Cruzmaltino para 2021 que o meia Martín Benítez está perto de deixar o Cruzmaltino para jogar no São Paulo. O argentino, de 26 anos, foi um dos destaques do Cruzmaltino em 2020.

"Ele nos comunicou que tem o desejo de jogar no São Paulo. É algo que não aconteceu hoje e nós aceitamos o pedido dele, porém, ainda falta decidir quando isso vai acontecer, porque ele tem contrato conosco até o meio do ano", afirmou.

O dirigente fez questão de ressaltar que o Vasco não irá se submeter a vontade do São Paulo para liberar o jogador ainda do contrato com o Cruzmaltino acabar. Benítez, que pertence ao Independiente, será emprestado ao Tricolor Paulista.



"Precisa haver um acordo que seja interessante para o Vasco. Se não houver ele ficará no clube, mesmo que seja a contragosto. Não é a nossa vontade, mas precisamos garantir os nossos direitos", disse o diretor, que trabalhou no São Paulo no ano passado.